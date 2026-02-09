Матвей Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Марселем»
Поделиться
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на победу своей команды в матче 21-го тура французской Лиги 1 над «Марселем» (5:0).
Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12' 2:0 Дембеле – 37' 3:0 Медина – 64' 4:0 Кварацхелия – 66' 5:0 Ин – 74'
«Мой первый «Ле Классик», огромная победа, сумасшедшая атмосфера. Спасибо болельщикам. Это Париж», — написал Сафонов на своей странице в социальной сети.
Российский голкипер вышел в стартовом составе и провёл полный матч, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов.
После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
16:56
-
16:55
-
16:52
-
16:50
-
16:37
-
16:36
-
16:31
-
16:27
-
16:25
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:11
-
16:06
-
16:05
-
16:05
-
15:57
-
15:57
-
15:43
-
15:41
-
15:37
-
15:33
-
15:17
-
15:06
-
14:59
-
14:51
-
14:51
-
14:49
-
14:48
-
14:33«Зенит» объявил о подписании Джона Дурана Официально
-
14:31
-
14:30
-
14:16
-
13:52
-
13:49