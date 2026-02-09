Скидки
Матвей Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Марселем»

Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на победу своей команды в матче 21-го тура французской Лиги 1 над «Марселем» (5:0).

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12'     2:0 Дембеле – 37'     3:0 Медина – 64'     4:0 Кварацхелия – 66'     5:0 Ин – 74'    

«Мой первый «Ле Классик», огромная победа, сумасшедшая атмосфера. Спасибо болельщикам. Это Париж», — написал Сафонов на своей странице в социальной сети.

Российский голкипер вышел в стартовом составе и провёл полный матч, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов.

После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.

