Матвей Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Марселем»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на победу своей команды в матче 21-го тура французской Лиги 1 над «Марселем» (5:0).

«Мой первый «Ле Классик», огромная победа, сумасшедшая атмосфера. Спасибо болельщикам. Это Париж», — написал Сафонов на своей странице в социальной сети.

Российский голкипер вышел в стартовом составе и провёл полный матч, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов.

После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.