Черышев: со стороны Роналду, может, кажется нарциссом, но в общении — обычный пацан

Черышев: со стороны Роналду, может, кажется нарциссом, но в общении — обычный пацан
Полузащитник кипрского клуба «Красава» Денис Черышев высказался о бывшем партнёре по мадридскому «Реалу», а ныне нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

– Говоря о «Реале», невозможно не задать вопрос про Криштиану Роналду. Понятно, что это великий футболист, но как человек он со стороны выглядит жутким нарциссом. Каким он тебе запомнился?
– Трудолюбивым. Я помню, что, когда мы после Лиги чемпионов прилетали в два-три утра, он сразу переодевался и шёл вставать в ледяную воду. То есть всегда сконцентрирован на футболе, на том, чтобы восстановиться, быть готовым. И, конечно, на тренировках любой полумомент забивал – это бросалось в глаза.

– Его нарциссизм не смущал команду?
– Вообще нет. Он, может, со стороны кажется таким, а в общении он обычный пацан. Ну то есть тогда пацан, а сейчас уже дядя. С ним комфортно находиться в команде, с его стороны не было отношения типа «я лучше тебя», — приводит слова Черышева Sports.ru.

