«Побоялся». Денис Черышев рассказал, как мог оказаться в «Зените»

Полузащитник кипрского клуба «Красава» Денис Черышев вспомнил, как в 2017 году его приглашал санкт-петербургский «Зенит». Тогда сине-бело-голубыми руководил Роберто Манчини, а Черышев выступал за «Вильярреал».

– В РПЛ ты никогда не играл. Это осознанное решение или дело случая?

– Дело случая. Когда был помоложе, все ребята в сборной стремились в Европу. А я думаю: «Я крутой, уже в Европе играю, зачем мне в Россию ехать?» А потом я считаю, что пересидел в Европе. Хотя у меня были хорошие варианты из России. В 2017 году звонил Роберто Манчини и говорил: «Приезжай в «‎Зенит», мне нужен вингер с российским паспортом. Будешь играть и поедешь на чемпионат мира». А я в тот момент чего-то побоялся – не знаю чего. Опять же, с моей нынешней головой я бы поехал 100%. А тогда побоялся: а вдруг не пойдёт, потом не смогу в Европу вернуться. Был какой-то неосознанный страх.

– Но ведь у Манчини с «‎Зенитом» совсем не получилось – он уже через сезон уехал.

– Ну смотри: Манчини кто для футбола? Большое имя. Он тебе звонит, говорит на смеси итальянского и испанского: «Приезжай, будешь играть». Как можно отказать такому человеку? Несколько лет спустя у меня был конкретный интерес со стороны «‎Краснодара». Это 2020 год, оставалось два года контракта в «‎Валенсии». У меня там всё было нормально, пришёл тренер Хави Грасия, который ещё в «‎Рубине» поработал. Он меня позвал поговорить: «Я хочу, чтобы ты остался. Будешь играть, получать практику». «‎Краснодар» давал более продолжительный контракт, чем в «‎Валенсии» – три-четыре года. До прямого оффера не дошло, но обсуждали условия. Однако в итоге я тоже не поехал, — приводит слова Черышева Sports.ru.