Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Царукян перейдёт в «Ахмат» из «Пари НН» на правах аренды с выкупом в 20 млн рублей

Царукян перейдёт в «Ахмат» из «Пари НН» на правах аренды с выкупом в 20 млн рублей
Комментарии

Футболист «Пари НН» Валерий Царукян перейдёт в грозненский «Ахмат» на правах аренды с правом последующего выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Так, Валерий Царукян подпишет контракт с «Ахматом» сегодня, 9 февраля, вечером. У грозненского клуба будет право выкупа игрока после аренды за 20 млн рублей.

Ранее стало известно, что Царукян проведёт с «Ахматом» зимние учебно-тренировочные сборы, по результатам которых и будет принято решение по дальнейшей судьбе футболиста.

В первой части сезона Царукян сыграл за «Пари НН» четыре матча в Мир РПЛ и две встречи в Кубке России.

Материалы по теме
«Краснодар» берёт звезду РПЛ, а «Барса» потеряет тренера и форварда? Трансферные слухи дня
«Краснодар» берёт звезду РПЛ, а «Барса» потеряет тренера и форварда? Трансферные слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android