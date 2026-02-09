Скидки
Игрок «Акрона» Джаковац охарактеризовал Заура Тедеева как человека

Игрок «Акрона» Джаковац охарактеризовал Заура Тедеева как человека
Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац высказался о главном тренере тольяттинской команды Зауре Тедееве.

«Заур Эдуардович — хороший человек. Со всеми выстраивает дружеские отношения. Это и по атмосфере в коллективе чувствуется. Если нужно раскрепостить команду, Тедеев может это сделать.

Мы встретились в Москве после медобследования, когда всё уже было готово к подписанию. Я тогда ещё заканчивал играть в Сербии, а в России уже какое-то время была пауза. И я попросил у Тедеева хотя бы три-четыре дня, чтобы вернуться домой и психологически подготовиться. Заур Эдуардович красиво себя повёл. Он не сомневался ни минуты и отпустил меня. Тогда я понял, что у нас будет отличное сотрудничество. Отмечу, что он старается выстраивать со всеми в команде дружеские отношения. Это очень важно. Когда Тедеев отпустил меня домой, у меня начался отит. Из-за этого опоздал на сбор на 15-20 дней, но тренер не стал меня штрафовать», — сказал Джаковац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Джеко сказал: «А ты постарел!» Легионер «Акрона» мечтает о ЧМ-2026
Эксклюзив
«Джеко сказал: «А ты постарел!» Легионер «Акрона» мечтает о ЧМ-2026
