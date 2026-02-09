«Реал» сомневается в целесообразности продления контракта с Карвахалем — The Athletic

Капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль может покинуть клуб по завершении сезона. Руководство «Реала» сомневается в целесообразности продления контракта с испанским защитником, сообщает The Athletic.

Футболист недоволен нехваткой игровой практики и также не уверен, что останется в «Реале». В клубе обсуждаются возможные трансферы на позицию правого защитника. Действующее трудовое соглашение Карвахаля со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Защитник выступает за «Реал» с 2013 года. За этот период он принял участие в 436 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 65 результативными передачами. В нынешнем сезоне футболист провёл за мадридский «Реал» 10 встреч и не отметился голевыми действиями. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 7 млн.