Тедеев ответил, кто поборется за титул РПЛ с «Краснодаром» и «Зенитом»

Тедеев ответил, кто поборется за титул РПЛ с «Краснодаром» и «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил, кто составит конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в чемпионской гонке.

— К соперничеству «Краснодара» и «Зенита» кто-то может присоединиться?
— На мой взгляд, ЦСКА просто обязан.

— Чемпионат РПЛ в каком состоянии — деградирует, стагнирует, развивается?
— Если брать период изоляции, то лучше не становится, — приводит слова Заура Тедеева интернет-портал LiveSport.

Напомним, на момент зимней паузы в сезоне турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков за 18 туров. На второй строчке идёт «Зенит», отстающий от лидера на одно очко (39). Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (37 очков). ЦСКА занимает четвёртую строчку (36).

