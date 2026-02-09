Скидки
Фёдор Смолов назвал лучшего игрока в истории РПЛ

Комментарии

Бывший российский футболист Фёдор Смолов ответил на ряд вопросов пресс-службы Мир РПЛ, в том числе назвал лучшего игрока в истории турнира. Во время профессиональной карьеры футболиста Смолов выступал за «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар» и «Локомотив».

— Лучший игрок в истории РПЛ?
— Ну я назову всё-таки по совокупности — Вагнер Лав.

— Лучший игрок РПЛ прямо сейчас?
— Джон Кордоба.

— Против кого тебе сложнее всего было играть?
— Пара защитников: Игнашевич и Березуцкий Василий.

— Лучший партнёр в РПЛ?
— Павел Мамаев.

— Лучший стадион в РПЛ?
— Футбольный клуб «Краснодар».

— Кого бы ты хотел видеть в российской лиге?
— Наверное, хочется, чтобы приезжало больше иностранцев высокого уровня, чтобы они делали чемпионат сильнее. И рядом с ними наши молодые футболисты развивались и прогрессировали.

— Лучший гол в РПЛ, который ты видел?
— Мартин Йиранек. В ворота «Кубани», — сказал Смолов в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале РПЛ.

