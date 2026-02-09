«Тяжёлый удар для нас». Артета высказался о травме Мерино

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму полузащитника лондонцев и сборной Испании Микеля Мерино, который будет прооперирован из‑за травмы ноги. Ранее стало известно, что у чемпиона Европы повреждение кости в правой стопе.

«Это тяжёлый удар для нас. Мерино привносит в игру команды что-то уникальное. Мы должны поддержать его и убедиться, что он остаётся полностью вовлечённым в футбол», — цитирует Артету журналист Пабло Монтано в соцсетях.

Ранее в СМИ сообщалось, что 29‑летний испанский хавбек может вернуться в строй в конце сезона, однако не исключается, что футболист пропустит чемпионат мира — 2026, который пройдёт летом. В нынешнем сезоне 29‑летний испанец провёл 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.