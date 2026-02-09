Скидки
Луис Чавес раскрыл, какой футбол прививает «Динамо» Ролан Гусев

Луис Чавес раскрыл, какой футбол прививает «Динамо» Ролан Гусев
Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассказал, какой футбол прививает бело-голубым главный тренер команды Ролан Гусев. Российский специалист был утверждён в роли главного тренера до конца текущего сезона.

— За прошедшую часть сборов в Дубае поняли, в какой футбол будет играть «Динамо» при Ролане Гусеве?
— Сейчас мне тоже придётся оценивать по наблюдениям со стороны, поскольку ещё не тренировался в общей группе при новом главном тренере. Но когда занимаюсь индивидуально, смотрю на тренировки команды и вижу, что Гусев хочет ставить «Динамо» атакующий, вертикальный футбол. Это было видно и по матчу с «Шанхай Шэньхуа». Да, это только начало подготовки и первые матчи на сборах, поэтому игра не до конца целостная, но на этом турнире уже заметно то, о чём я говорю. Мы часто будем играть в атаке, — приводят слова Чавеса «Известия».

Луис Чавес заявил, что при Карпине в «Динамо» была крайне плохая атмосфера
