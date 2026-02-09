Скидки
Тедеев: сейчас в РПЛ только два легендарных футболиста — Дзюба и Акинфеев

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев выделил двух легендарных футболистов в Мир РПЛ прямо сейчас. Это нападающий Артём Дзюба и вратарь Игорь Акинфеев.

— Не знаю, как вы на пару и не только это делаете, но что помогает Артёму каждый раз быть в нужное время в нужном месте?
— В этой ситуации ориентируемся на сильные стороны своих футболистов. Естественно, его главные — умение играть перед воротами, на команду, крепко стоять на ногах. Он этим всегда выделялся, отличался во всех командах. Сегодня в лиге у нас только два поистине легендарных футболиста — Игорь Акинфеев и Артём. Добиться результата — их главная мотивация. В силу возраста нужно каждый раз индивидуально подводить к игре. Он не должен получать высшую нагрузку, а только ту, которая ему подходит. Конечно, очень много бесед. Но в большей степени о жизни, как дальше двигаться вместе. И Артём всегда всё хорошо понимает, принимает, — приводит слова Заура Тедеева интернет-портал LiveSport.

