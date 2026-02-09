Заур Тедеев оценил турнирное положение «Акрона» в РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев оценил турнирное положение своей команды в Мир РПЛ — тольяттинцы ушли на зимний перерыв на девятом месте в таблице.

— Нынешнее девятое место «Акрона» по уму ваше?

— Если вспоминать, как у нас этот сезон в плане селекции начинался, когда на сборы из новичков приехали только вратарь Гудиев и потом Хосонов… Получилась рваная подготовка с той точки зрения, что пришлось задействовать молодых футболистов, на которых мы не могли рассчитывать по уровню их мастерства. Мне не очень понравилось, как мы провели летние сборы, поскольку не было должной конкуренции. И в дальнейшем определённые игроки получили бо́льшую нагрузку, чем того стоило.

Самое главное — это ротация с учётом кубковых матчей, а точнее, её отсутствие. Джурасович, Джаковац, Лончар в определённый момент выбыли и не смогли принять участия в ключевых встречах, которые не были нами выиграны. Хотя когда в сентябре получили Севикяна, Бистровича и Рочу, ситуация с составом отчасти стабилизировалась. Поэтому девятое место и на одно очко меньше, чем за тот же период прошлого чемпионата — это нормально. Конечно, хотелось бы большего, но могло быть и хуже. Так что не надо гневить Господа, а просто работать и двигаться дальше, — цитирует Тедеева LiveSport.