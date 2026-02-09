Денис Черышев ответил, какого футболиста позвал бы к себе в команду

Полузащитник кипрского клуба «Красава» Денис Черышев ответил на вопрос, какого футболиста из тех, с которыми он когда-либо играл, он позвал бы к себе в команду.

– Если бы мог позвать к себе в команду только одного футболиста, с которым когда-либо играл, кого бы выбрал?

– Дзюбу.

– Не Криштиану?

– Нет. Потому что Дзюба – сильный футболист, а ещё умеет вокруг себя хорошую атмосферу создать. Поэтому я бы его взял. С Дзюбой очень легко играть. Если правильно понять, как играет Артём, и под него бежать – он всегда тебе скинет под удар. Если правильно анализировать его действия, можно очень много забивать за счёт него, даже не за счёт себя. То есть он тебя делает лучше, — приводит слова Черышева Sports.ru.