Зенит — Динамо Смр, результат матча 9 февраля 2026, счёт 1:0, товарищеский матч

«Зенит» победил «Динамо» из Самарканда в товарищеском матче благодаря голу Ерохина
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Динамо» из Самарканда. Команды провели игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Встреча прошла в Абу-Даби (ОАЭ). Победу в матче со счётом 1:0 одержали подопечные Сергея Семака.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 0
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Ерохин – 5'    

Единственный мяч во встрече забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин на пятой минуте.

Ранее «Зенит» провёл два матча в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ, в которых одержал победу над московским «Динамо» (2:1) и разгромно проиграл «Краснодару» (0:3).

После 18 встреч Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

