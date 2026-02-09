Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боснийский легионер «Акрона» Джаковац поделился впечатлениями от Тольятти

Боснийский легионер «Акрона» Джаковац поделился впечатлениями от Тольятти
Комментарии

Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац поделился впечатлениями от жизни в Тольятти. Он отметил, что это спокойный город, в котором у него никогда не возникало проблем.

«В Тольятти у меня никогда не было никаких проблем. Спокойный город. В свободное время выходим гулять — например, до детской площадки. Всё спокойно и хорошо», — сказал Джаковац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на момент зимней паузы в сезоне «Акрон» идёт на девятом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар», который является и действующим чемпионом.

Материалы по теме
«Джеко сказал: «А ты постарел!» Легионер «Акрона» мечтает о ЧМ-2026
Эксклюзив
«Джеко сказал: «А ты постарел!» Легионер «Акрона» мечтает о ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android