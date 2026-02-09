Боснийский легионер «Акрона» Джаковац поделился впечатлениями от Тольятти

Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац поделился впечатлениями от жизни в Тольятти. Он отметил, что это спокойный город, в котором у него никогда не возникало проблем.

«В Тольятти у меня никогда не было никаких проблем. Спокойный город. В свободное время выходим гулять — например, до детской площадки. Всё спокойно и хорошо», — сказал Джаковац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на момент зимней паузы в сезоне «Акрон» идёт на девятом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар», который является и действующим чемпионом.