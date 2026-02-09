Полузащитник «Акрона» Джаковац: Джеко сказал: «Смотри, какой я молодой и как ты постарел!»

Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац высказался о своём первом и единственном матче в составе сборной Боснии и Герцеговины.

«Действительно, я вышел на минуту. Но это точно для меня важное воспоминание. У меня есть фотография, где я 12-летний стою с Эдином Джеко, когда тот играл в «Манчестер Сити». И кто бы мог поверить, что мы окажемся на футбольном поле, когда один покидает поле, а другой выходит на него? Это был очень-очень важный момент.

Как только я приехал в расположение сборной, показал ему эту фотографию. Он засмеялся и сказал: «Смотри, какой я остался молодой и как ты постарел!» Потом в местных газетах публиковали это фото с текстовкой: «Посмотрите, парень спустя 14 лет оказался на одном поле с Джеко», — сказал Джаковац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым».