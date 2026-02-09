Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ифет Джаковац: надеюсь, что меня вызовут в сборную Боснии и мы пробьёмся на ЧМ-2026

Ифет Джаковац: надеюсь, что меня вызовут в сборную Боснии и мы пробьёмся на ЧМ-2026
Комментарии

Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац заявил о желании выйти со сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026. Боснийцы сыграют стыковые матчи за право выхода на мировое первенство.

— Тебя вызывали в сборную на сентябрьские встречи. Почему не поехал?
— Меня вызывали в сборную в августе, когда предстояли матчи с Сан-Марино и Австрией. Тогда не смог приехать из-за травмы пятки. В следующий раз попал в расширенный список. Очень надеюсь, что меня вызовут в марте и мы пробьёмся на чемпионат мира.

— Как оценишь шансы в игре с Уэльсом, а в случае успеха — с Италией или Северной Ирландией?
— Матч с Уэльсом будет важным и тяжёлым, как для нас, так и для них. Считаю, что с помощью наших болельщиков мы могли бы победить дома даже Италию, — сказал Джаковац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Джеко сказал: «А ты постарел!» Легионер «Акрона» мечтает о ЧМ-2026
Эксклюзив
«Джеко сказал: «А ты постарел!» Легионер «Акрона» мечтает о ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android