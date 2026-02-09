Ифет Джаковац: надеюсь, что меня вызовут в сборную Боснии и мы пробьёмся на ЧМ-2026

Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац заявил о желании выйти со сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026. Боснийцы сыграют стыковые матчи за право выхода на мировое первенство.

— Тебя вызывали в сборную на сентябрьские встречи. Почему не поехал?

— Меня вызывали в сборную в августе, когда предстояли матчи с Сан-Марино и Австрией. Тогда не смог приехать из-за травмы пятки. В следующий раз попал в расширенный список. Очень надеюсь, что меня вызовут в марте и мы пробьёмся на чемпионат мира.

— Как оценишь шансы в игре с Уэльсом, а в случае успеха — с Италией или Северной Ирландией?

— Матч с Уэльсом будет важным и тяжёлым, как для нас, так и для них. Считаю, что с помощью наших болельщиков мы могли бы победить дома даже Италию, — сказал Джаковац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.