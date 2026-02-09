Скидки
Хосе Хурадо: «Спартаку» выиграть трофеи будет нелегко даже с Карседо

Хосе Хурадо: «Спартаку» выиграть трофеи будет нелегко даже с Карседо
Бывший испанский полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Хуане Карлосе Карседо. Ранее Карседо возглавлял «Пафос», «Спартак» он принял в январе этого года. На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

«Карседо — отличный тренер! Он очень энергичный и готов усердно работать, чтобы добиваться успеха. Но выигрывать трофеи «Спартаку» будет нелегко даже с таким хорошим специалистом», — приводит слова Хурадо Legalbet.

Лидирует в чемпионате России текущего сезона «Краснодар», набравший 40 очков.

Фёдор Смолов назвал лучшего игрока в истории РПЛ
