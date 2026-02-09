Полузащитник «ПСЖ» Витинья выразил интерес к возможному переходу в «Реал» — The Touchline

Полузащитник «ПСЖ» Витинья выразил интерес к возможному переходу в мадридский «Реал». Игрок, хотя и доволен своей игрой в Париже, считает «Реал» высшей целью в мировом футболе. Он был бы не против сменить место работы, если бы ему поступило предложение. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб стремится улучшить состав для успешного выступления в Лиге чемпионов и испанской Примере. В рамках этой стратегии «сливочные» нацелены на подписание двух центральных защитников и полузащитника. Приоритетным вариантом для усиления команды является именно Витинья.

Португалец присоединился к «ПСЖ», перейдя из «Порту» летом 2022 года. С тех пор он провёл 183 матча во всех турнирах, забив 25 голов и сделав 24 результативные передачи. Действующий контракт Витиньи с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.