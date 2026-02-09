Матч «Крылья Советов» — «КАМАЗ» был прерван и отменён из-за драки футболистов

Сегодня, 9 февраля, проходил товарищеский матч между «Крыльями Советов» из Мир Российской Премьер-Лиги и клубом «КАМАЗ» из Лиги Pari. Команды играли на тренировочном сборе в Турции в рамках подготовки к весенней части сезона. Встреча была прервана в концовке первого тайма из-за завязавшейся потасовки футболистов при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа».

Игру остановили из-за массового столкновения на 45+2-й минуте. Защитник самарцев Николай Рассказов боднул полузащитника «КАМАЗа» Ацамаза Ревазова. После этого на поле выбежали представители обоих клубов. Двум футболистам «Крыльев» и одному из «КАМАЗа» были показаны красные карточки. Ранее, на 34-й минуте, был удалён защитник самарцев Доминик Ороз. Стороны приняли решение не доигрывать матч.

После 18 встреч Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.