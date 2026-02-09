Скидки
Крылья Советов — КАМАЗ, результат матча 9 февраля 2026, счёт 0:1, матч прерван и не будет доигран

Матч «Крылья Советов» — «КАМАЗ» был прерван и отменён из-за драки футболистов
Сегодня, 9 февраля, проходил товарищеский матч между «Крыльями Советов» из Мир Российской Премьер-Лиги и клубом «КАМАЗ» из Лиги Pari. Команды играли на тренировочном сборе в Турции в рамках подготовки к весенней части сезона. Встреча была прервана в концовке первого тайма из-за завязавшейся потасовки футболистов при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
0:1 Давыдов – 29'    
Удаления: Ороз – 34', Витюгов – 45', Рассказов – 45+2' / – 45+1'

Игру остановили из-за массового столкновения на 45+2-й минуте. Защитник самарцев Николай Рассказов боднул полузащитника «КАМАЗа» Ацамаза Ревазова. После этого на поле выбежали представители обоих клубов. Двум футболистам «Крыльев» и одному из «КАМАЗа» были показаны красные карточки. Ранее, на 34-й минуте, был удалён защитник самарцев Доминик Ороз. Стороны приняли решение не доигрывать матч.

После 18 встреч Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

