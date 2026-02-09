Скидки
Тренер «Баварии» Компани высказался о победе над «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги

Тренер «Баварии» Компани высказался о победе над «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился впечатлениями от победы своей команды во встрече 21-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (5:1).

Германия — Бундеслига . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Кейн – 20'     1:1 Крамарич – 35'     2:1 Кейн – 45'     3:1 Диас – 45+2'     4:1 Диас – 62'     5:1 Диас – 89'    
Удаления: нет / Акпогума – 17'

«Было бы идеально выиграть со счётом 5:0 или 6:0, но мы уважаем «Хоффенхайм» и знаем, что это хорошая команда, поэтому результат встречи получился неплохим. Большего мы и не могли требовать от этого матча, мы находимся в том положении, в котором и должны.

Теперь всё внимание сосредоточено на следующей игре с «Лейпцигом». Всякий раз, когда игра замедляется на две-три минуты, наша команда тут же реагирует на это – будь то контратаки, угловые, стандартные положения, владение мячом или навесы в штрафную. Наши футболисты всегда действуют опасно и жаждут идти вперёд. Конечно, нужно стараться найти баланс, но, когда забиваешь так много голов, это нужно всячески поощрять.

Нужно сосредоточиться на главном. Неважно, получишь ли ты три очка, покажешь хорошую или плохую игру – нужно сразу же двигаться дальше и снова быть в лучшей форме в следующей игре. Именно так порой и входят в ритм, в колею. Люди всегда думают, что мы должны выигрывать всё. Конечно, мы этого хотим, но и другие тоже. Я всегда вижу положительные стороны», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

