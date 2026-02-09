Скидки
Игрок «Акрона» Джаковац рассказал, какое прозвище ему дал Артём Дзюба

Игрок «Акрона» Джаковац рассказал, какое прозвище ему дал Артём Дзюба
Комментарии

Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац рассказал, какое прозвище ему дал одноклубник Артём Дзюба.

— Что касается шуток, то у каждого свой стиль. Когда я пришёл в «Акрон», Дзюба дал мне прозвище Дед, и оно за мной закрепилось. Футболист Дзюба всё давно доказал. Даже в 37 лет человек играет на высоком уровне. Он забил 245 мячей. У некоторых футболистов нет столько матчей, сколько у него голов!

— Не обижаешься на Деда?
— Нет, я и сам шутить умею, и шутки других воспринимаю нормально, — сказал Джаковац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, суммарно Дзюба провёл 460 встреч в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, забил 174 гола и сделал 107 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России по футболу. Помимо «Акрона», Артём выступал за «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и ряд других российских команд.

