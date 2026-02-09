Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац рассказал, какое прозвище ему дал одноклубник Артём Дзюба.

— Что касается шуток, то у каждого свой стиль. Когда я пришёл в «Акрон», Дзюба дал мне прозвище Дед, и оно за мной закрепилось. Футболист Дзюба всё давно доказал. Даже в 37 лет человек играет на высоком уровне. Он забил 245 мячей. У некоторых футболистов нет столько матчей, сколько у него голов!

— Не обижаешься на Деда?

— Нет, я и сам шутить умею, и шутки других воспринимаю нормально, — сказал Джаковац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, суммарно Дзюба провёл 460 встреч в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, забил 174 гола и сделал 107 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России по футболу. Помимо «Акрона», Артём выступал за «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и ряд других российских команд.