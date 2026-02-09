Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инвесторы «Реала» должны поддерживать стратегию клуба и Суперлигу — The Athletic

Инвесторы «Реала» должны поддерживать стратегию клуба и Суперлигу — The Athletic
Комментарии

Любые потенциальные инвесторы в мадридский «Реал» должны разделять долгосрочную стратегию клуба, включая участие в Суперлиге Европы. Об этом сообщил журналист The Athletic Гильермо Рай в соцсети Х. Ранее стало известно, что «Барселона» покинула проект Суперлиги, клуб объявил об этом на официальном сайте. Таким образом, мадридский «Реал» остался единственным участником данного проекта.

Объявление о создании нового европейского футбольного турнира было сделано в 2021 году. «Барселона» выступила в качестве одного из 12 учредителей Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскритиковал проект и заявил, что все участвующие клубы будут отстранены от выступлений в других внутренних, европейских и мировых соревнованиях.

Материалы по теме
Президент «Реала» считает предательством выход «Барселоны» из Суперлиги — The Touchline
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android