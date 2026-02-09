Инвесторы «Реала» должны поддерживать стратегию клуба и Суперлигу — The Athletic

Любые потенциальные инвесторы в мадридский «Реал» должны разделять долгосрочную стратегию клуба, включая участие в Суперлиге Европы. Об этом сообщил журналист The Athletic Гильермо Рай в соцсети Х. Ранее стало известно, что «Барселона» покинула проект Суперлиги, клуб объявил об этом на официальном сайте. Таким образом, мадридский «Реал» остался единственным участником данного проекта.

Объявление о создании нового европейского футбольного турнира было сделано в 2021 году. «Барселона» выступила в качестве одного из 12 учредителей Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскритиковал проект и заявил, что все участвующие клубы будут отстранены от выступлений в других внутренних, европейских и мировых соревнованиях.