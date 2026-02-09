Скидки
Игрок «Акрона» Джаковац: я достиг ключевых целей и не мечтаю о переходе в «Реал» Мадрид

Игрок «Акрона» Джаковац: я достиг ключевых целей и не мечтаю о переходе в «Реал» Мадрид
Комментарии

Боснийский нападающий тольяттинского «Акрона» Ифет Джаковац ответил на вопрос о своей футбольной мечте. Также он заявил, что живёт футболом.

— Раскроешь свою футбольную мечту?
— Самое главное, что я живу футболом. Я делаю то, что люблю. Я играл в Лиге Европы, в Лиге наций, за сборную — мне есть о чём рассказать своим детям завтра.

— Ну а мечта, цель — есть?
— Я уже достиг ключевых целей и не мечтаю о переходе в «Реал» Мадрид. Мне 28 лет: скорее всего, год-другой — и всё…

— Не очень оптимистично.
— Шутка (смеётся)! — сказал Ифет Джаковац в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

