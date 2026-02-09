В «КАМАЗе» сообщили, что решение не доигрывать матч с «Крыльями» было принято тренерами

В клубе Лиги Pari «КАМАЗ» прокомментировали приостановку и отмену товарищеского матча с «Крыльями Советов» после драки футболистов. В концовке первого тайма защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой полузащитника Ацамаза Ревазова. После этого произошла массовая потасовка игроков обеих команд.

«Решение не доигрывать матч было принято главными тренерами команд. Драка футболистов? Без комментариев», — сообщили в пресс-службе «КАМАЗа» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Команды играли на тренировочном сборе в Турции в рамках подготовки к весенней части сезона. Встреча была прервана при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа».