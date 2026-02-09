В «КАМАЗе» сообщили, что решение не доигрывать матч с «Крыльями» было принято тренерами
В клубе Лиги Pari «КАМАЗ» прокомментировали приостановку и отмену товарищеского матча с «Крыльями Советов» после драки футболистов. В концовке первого тайма защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой полузащитника Ацамаза Ревазова. После этого произошла массовая потасовка игроков обеих команд.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
0:1 Давыдов – 29'
Удаления: Ороз – 34', Витюгов – 45', Рассказов – 45+2' / – 45+1'
«Решение не доигрывать матч было принято главными тренерами команд. Драка футболистов? Без комментариев», — сообщили в пресс-службе «КАМАЗа» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.
Команды играли на тренировочном сборе в Турции в рамках подготовки к весенней части сезона. Встреча была прервана при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа».
