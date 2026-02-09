Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «КАМАЗе» сообщили, что решение не доигрывать матч с «Крыльями» было принято тренерами

В «КАМАЗе» сообщили, что решение не доигрывать матч с «Крыльями» было принято тренерами
Комментарии

В клубе Лиги Pari «КАМАЗ» прокомментировали приостановку и отмену товарищеского матча с «Крыльями Советов» после драки футболистов. В концовке первого тайма защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой полузащитника Ацамаза Ревазова. После этого произошла массовая потасовка игроков обеих команд.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
0:1 Давыдов – 29'    
Удаления: Ороз – 34', Витюгов – 45', Рассказов – 45+2' / – 45+1'

«Решение не доигрывать матч было принято главными тренерами команд. Драка футболистов? Без комментариев», — сообщили в пресс-службе «КАМАЗа» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Команды играли на тренировочном сборе в Турции в рамках подготовки к весенней части сезона. Встреча была прервана при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа».

Материалы по теме
Видео
Матч «Крылья Советов» — «КАМАЗ» был прерван и отменён из-за драки футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android