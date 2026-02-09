Тренер «Маккаби» U19 Уваров: Израиль не откажется провести товарищеский матч с Россией

Тренер «Маккаби» Тель-Авив U19 Александр Уваров прокомментировал возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Израиля в 2026 году. На данный момент Российский футбольный союз (РФС) не делал официальных заявлений о запланированных встречах сборной на этот год.

«У федераций футбола Израиля и России отличные отношения. Если Россия обратится к Израилю, он не откажется провести товарищеский матч. Не вижу никаких препятствий для проведения этой игры. В 2026 году мы можем увидеть матч между сборными России и Израиля, если российская сторона проявит инициативу», — приводит слова Уварова Metaratings.

В 2025 году сборная России провела 10 товарищеских встреч, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью. Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.