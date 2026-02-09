Скидки
Нападающий «Баварии» Кейн: мы вступаем в решающую фазу сезона

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе своей команды в матче 21-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (5:1).

Германия — Бундеслига . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Кейн – 20'     1:1 Крамарич – 35'     2:1 Кейн – 45'     3:1 Диас – 45+2'     4:1 Диас – 62'     5:1 Диас – 89'    
Удаления: нет / Акпогума – 17'

«Очевидно, в последние несколько недель в команде царило некоторое беспокойство после нескольких неудачных матчей. Поэтому для нас было важно сохранять спокойствие и держаться своего стиля игры. У нас была целая неделя на подготовку, мы тренировались очень интенсивно. Видно, что команда в хорошей форме, все здоровы и стремятся выйти на поле. И вы снова увидели это сегодня, особенно в первые 15 минут – мы вошли в игру с боевым настроем. Затем у соперника случилось удаление, это немного нарушило наш ритм. Нам понадобилось около 15-20 минут, чтобы вернуться к своему стилю. Надо отдать должное «Хоффенхайму», это хорошая команда, и они играют в добротный футбол.

Мы знаем, что сейчас вступаем в решающую фазу сезона. Сейчас у нас хороший отрыв от второго места, но, как мы видели на прошлой неделе, он может быстро сократиться. Ещё в начале сезона мы делали акцент на том, что хотим к февралю-марту находиться в хорошей турнирной позиции с отсутствием травм в команде. Мы по-прежнему на вершине таблицы, боремся за Кубок Германии, а также вошли в восьмёрку лучших команд Лиги чемпионов. Это положительный момент для нас. Сейчас сезон начинается по-настоящему – и нам нужно двигаться дальше и посмотреть, кто сможет угнаться за нами», — приводит слова Кейна официальный сайт мюнхенского клуба.

