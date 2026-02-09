«Колхоз устроили, Премьер-Лига». Игрок «КАМАЗа» Султонов — о драке в матче с «Крыльями»

Полузащитник «КАМАЗа» Мухаммад Султонов прокомментировал массовую драку футболистов в товарищеском матче с клубом Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов». На 45+2-й минуте защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой полузащитника Ацамаза Ревазова. После этого произошла массовая потасовка игроков обеих команд.

«Колхоз, устроили, Премьер-Лига!» — приводит слова Султонова телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Команды играли на тренировочном сборе в Турции в рамках подготовки к весенней части сезона. Встреча была прервана при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа». Ранее в пресс-службе клуба Лиги Pari заявили, что решение не продолжать игру было принято тренерами команд.