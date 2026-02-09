Скидки
«Колхоз устроили, Премьер-Лига». Игрок «КАМАЗа» Султонов — о драке в матче с «Крыльями»

Комментарии

Полузащитник «КАМАЗа» Мухаммад Султонов прокомментировал массовую драку футболистов в товарищеском матче с клубом Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов». На 45+2-й минуте защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой полузащитника Ацамаза Ревазова. После этого произошла массовая потасовка игроков обеих команд.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
0:1 Давыдов – 29'    
Удаления: Ороз – 34', Витюгов – 45', Рассказов – 45+2' / – 45+1'

«Колхоз, устроили, Премьер-Лига!» — приводит слова Султонова телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Команды играли на тренировочном сборе в Турции в рамках подготовки к весенней части сезона. Встреча была прервана при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа». Ранее в пресс-службе клуба Лиги Pari заявили, что решение не продолжать игру было принято тренерами команд.

