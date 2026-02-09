Скидки
Ерохин высказался о победе над «Динамо» Самарканд и раскрыл секрет своей результативности

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу своей команды над «Динамо» из Самарканда (1:0) в товарищеском матче, в котором он забил единственный гол. Встреча прошла в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках подготовки к весенней части сезона.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 0
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Ерохин – 5'    

— Начали неплохо, провели пару атак, одна из них завершилась голом. В дальнейшем, конечно, на отрезки матч поделился — где-то соперник лучше контролировал мяч, но во втором тайме под нашим контролем игра была. Это первый спарринг, в котором игроки провели на поле все 90 минут. Интенсивный соперник, хороший. Думаю, что эта победа придаст положительные эмоции.

— Вы, как всегда, скромничаете, но всё-таки ваша результативность… В чём её секрет?
— Секрет в том, что, у меня есть время, которое можно использовать для того, чтобы постараться забить. Это единственное, что я могу сказать (улыбается). Ну и, конечно, тренировки, подготовка. В любом случае мы все работаем ради результата команды, ради того, чтобы забивать и побеждать. Стараемся это делать, — сказал Ерохин в интервью официальному сайту «Зенита».

