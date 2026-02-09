Спортивный юрист ответил, может ли РФС наказать Рассказова за драку в товарищеском матче

Спортивный юрист Юрий Зайцев из компании SILA Lawyers высказался о возможных последствиях массовой драки футболистов в товарищеском матче «Крылья Советов» — «КАМАЗ» (0:1). На 45+2-й минуте защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой полузащитника Ацамаза Ревазова. После этого произошла массовая потасовка игроков обеих команд.

«Дисциплинарный регламент применяется в отношении нарушений, связанных с соревнованиями РФС. Действие регламента не распространяется на товарищеские матчи на сборах, которые проходят не под эгидой РФС. Поэтому не вижу оснований для применения дисциплинарных санкций со стороны КДК РФС в отношении Рассказова и других участников драки в матче «КАМАЗа» и «Крыльев Советов».

Но у РФС есть комитет по этике. Если руководство усмотрит здесь какое-либо этическое нарушение и президент РФС обратится в комитет по этике, тогда возможны санкции. Однако это немного другая сфера. Если бы это был договорной матч, это точно было бы этическое нарушение. А здесь речь скорее об обычных дисциплинарных нарушениях, в отношении которых к РФС нет юрисдикций.

Не думаю, что клубы оставят всё как есть. Это не совсем обычная ситуация, и руководители клубов, скорее всего, применят санкции к своим футболистам. Но, вероятнее всего, этим всё и ограничится», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.