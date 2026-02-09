Нападающий «Баварии» Гнабри: возможно, мы могли бы сыграть с «Хоффенхаймом» ещё лучше

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри дал комментарий касательно победы своей команды во встрече 21-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (5:1).

«Думаю, эта неделя пошла нам на пользу – мы впервые за долгое время провели полноценные тренировки, немного восстановили силы. Сегодня мы вышли на поле более свежими. Первые 15 минут были очень хорошими. В конце концов, возможно, мы могли бы сыграть ещё лучше и забить больше голов, особенно когда у «Хоффенхайма» осталось 10 игроков, но мы довольны сегодняшней победой.

Мы всегда хотим заявить о себе. Потерянные нами недавно очки сильно повлияли на нас, особенно если учитывать, что мы хорошо оторвались от второго места. Однако сезон длинный, всегда бывают взлёты и падения, поэтому мы будем выходить на каждую игру с полной отдачей – и, если мы будем выигрывать свои матчи, это будет для нас полезно», — приводит слова Гнабри официальный сайт мюнхенского клуба.