Лапорта подвёл итоги своего президентского срока в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подал в отставку, чтобы снова баллотироваться на пост президента клуба. Вместе с ним в отставку ушли и члены правления клуба. Эта процедура обязательна перед выборами нового президента каталонского клуба. Лапорта подвёл итоги своего текущего президентского срока представителям СМИ.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку в течение этих пяти лет, в течение которых мне выпала возможность снова быть президентом «Барселоны»; это была большая честь. Я ухожу в связи с требованиями законодательства, поскольку намерен снова баллотироваться на выборах вместе со своими коллегами по совету директоров, которые, в соответствии с требованиями законодательства, были вынуждены уйти в отставку, чтобы снова баллотироваться.

Мы уходим довольными проделанной за последние пять лет работой. Мы считаем, что клуб стал намного лучше во всех отношениях, чем пять лет назад, и это благодаря сотрудникам клуба, обладающих чувством принадлежности, которое я очень ценю. На уровне руководства у нас также есть руководители, которые действительно знают своё дело и преданы клубу, и спасибо моим коллегам по совету директоров, которые сделали возможным моё пребывание на посту президента в то время, когда «Барсу» нужно было спасти. Мы спасли её, мы восстановили финансовое положение.

На спортивном фронте это также приятный момент, и мы с советом директоров очень гордимся тем, что вернули радость болельщикам «Барсы». Сегодня болельщики счастливы, и очевидно почему: мы на первом месте в лиге, продолжаем борьбу в Кубке Испании, нас ждёт захватывающий полуфинал с «Атлетико», победа в Суперкубке вывела нас на правильный путь к титулам в этом сезоне, и, надеюсь, мы сможем продолжить продвижение в Лиге чемпионов», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Выборы нового президента каталонского клуба состоятся 15 марта, а с 1 июля победитель займёт свою должность официально.