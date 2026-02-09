Джикия высказался о драке в матче «Крылья» — «КАМАЗ», экс-игрок «Спартака» был на стадионе

Бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал драку в товарищеском матче между клубами «Крылья Советов» и «КАМАЗ». Встреча была прервана в концовке первого тайма. На 45+2-й минуте защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой полузащитника Ацамаза Ревазова. После этого произошла массовая потасовка игроков обеих команд.

— Георгий, какими судьбами здесь на матче?

— Случайно приехал.

— Кого-то приехали посмотреть, поддержать?

— Да. Много друзей, знакомых сегодня присутствовало на этой игре, решил заехать в свой свободный день, посетить игру, посмотреть, встретить ребят.

— По первому тайму всем показалось, что «КАМАЗ» получше выглядит. Ваше мнение?

— Ну, второго тайма не было (смеётся). Но, понятно, да, забили гол, но, опять же, игра не доиграна. Тут уже нечего скрывать, в интернете всё уже есть.

— Драку видели?

— Да, конечно, видел.

— Что там произошло, видели?

— Драка была. Бывает такое: эмоции, сборы, нагрузки, никто не хочет уступать, поэтому такое в спорте бывает, — сказал Джикия в комментарии телеграм-каналу «ФНЛ с Ильёвым».