Джикия высказался о драке в матче «Крылья» — «КАМАЗ», экс-игрок «Спартака» был на стадионе

Комментарии

Бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал драку в товарищеском матче между клубами «Крылья Советов» и «КАМАЗ». Встреча была прервана в концовке первого тайма. На 45+2-й минуте защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой полузащитника Ацамаза Ревазова. После этого произошла массовая потасовка игроков обеих команд.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
0:1 Давыдов – 29'    
Удаления: Ороз – 34', Витюгов – 45', Рассказов – 45+2' / – 45+1'

— Георгий, какими судьбами здесь на матче?
— Случайно приехал.

— Кого-то приехали посмотреть, поддержать?
— Да. Много друзей, знакомых сегодня присутствовало на этой игре, решил заехать в свой свободный день, посетить игру, посмотреть, встретить ребят.

— По первому тайму всем показалось, что «КАМАЗ» получше выглядит. Ваше мнение?
— Ну, второго тайма не было (смеётся). Но, понятно, да, забили гол, но, опять же, игра не доиграна. Тут уже нечего скрывать, в интернете всё уже есть.

— Драку видели?
— Да, конечно, видел.

— Что там произошло, видели?
— Драка была. Бывает такое: эмоции, сборы, нагрузки, никто не хочет уступать, поэтому такое в спорте бывает, — сказал Джикия в комментарии телеграм-каналу «ФНЛ с Ильёвым».

Подвиги Сафонова и Хайкина, проблемы Головина. Итоги января для россиян за границей
Подвиги Сафонова и Хайкина, проблемы Головина. Итоги января для россиян за границей
Комментарии
