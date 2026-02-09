«Хороший соперник, неплохой матч». Семак — о победе «Зенита» над «Динамо» из Самарканда

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Динамо» из Самарканда (1:0).

— Сергей Богданович, поздравляем с победой! Тяжёлой она получилась, несмотря на то что забить удалось быстро. Наверняка вы оцените матч как трудный для команды.

— Он нормальный в условиях сборов. Конечно, в первую очередь для нас важно, чтобы все были живы-здоровы. Слава богу, все выдержали — это был первый матч, в котором ребята сыграли по 90 минут. Было жарковато в первом тайме, второй тайм – прохладнее. Вторая половина с точки зрения качества футбола получилась лучше, но в целом — достаточно интенсивная игра, хорошая, то, что нужно на сборах! Хороший соперник, неплохой матч, если брать в общем: хорошие фрагменты, не очень хорошие, где-то не хватало, наверное, силёнок для перемещений, но в целом хороший матч, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.