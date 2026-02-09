Скидки
«Хороший соперник, неплохой матч». Семак — о победе «Зенита» над «Динамо» из Самарканда

«Хороший соперник, неплохой матч». Семак — о победе «Зенита» над «Динамо» из Самарканда
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Динамо» из Самарканда (1:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 0
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Ерохин – 5'    

— Сергей Богданович, поздравляем с победой! Тяжёлой она получилась, несмотря на то что забить удалось быстро. Наверняка вы оцените матч как трудный для команды.
— Он нормальный в условиях сборов. Конечно, в первую очередь для нас важно, чтобы все были живы-здоровы. Слава богу, все выдержали — это был первый матч, в котором ребята сыграли по 90 минут. Было жарковато в первом тайме, второй тайм – прохладнее. Вторая половина с точки зрения качества футбола получилась лучше, но в целом — достаточно интенсивная игра, хорошая, то, что нужно на сборах! Хороший соперник, неплохой матч, если брать в общем: хорошие фрагменты, не очень хорошие, где-то не хватало, наверное, силёнок для перемещений, но в целом хороший матч, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

«Зенит» победил «Динамо» из Самарканда в товарищеском матче благодаря голу Ерохина
