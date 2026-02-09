Председатель совета директоров «Крыльев Советов» извинился за драку в игре с «КАМАЗом»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев высказался о массовой драке футболистов во время товарищеского матча команды с «КАМАЗом».На 45+2-й минуте защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой полузащитника Ацамаза Ревазова. После этого произошла массовая потасовка игроков обеих команд.

«Футбол всегда должен оставаться на первом месте. Я давно работаю в спорте и всегда выступаю за соблюдение спортивных принципов, осуждаю подобное поведение. Хочется принести извинения всем любителям футбола, мы обязательно разберёмся в произошедшем и применим все необходимые дисциплинарные наказания», — приводит слова Яковлева телеграм-канал «Крыльев Советов».

Команды играли на тренировочном сборе в Турции в рамках подготовки к весенней части сезона. Встреча была прервана при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа».