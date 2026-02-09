Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак: на позиции центрального защитника Арсен Адамов смотрелся уверенно

Сергей Семак: на позиции центрального защитника Арсен Адамов смотрелся уверенно
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Динамо» из Самарканда (1:0) высказался об игре Арсена Адамова на разных позициях на поле в рамках зимних сборов.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 0
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Ерохин – 5'    

— На этом сборе Арсен Адамов действует немножко на непривычной для себя позиции. Как он справляется?
— Проверяем его универсальность. Я думаю, что на позиции правого полузащитника он играет по необходимости, исходя из того, какое количество игроков у нас есть и кто может играть на каких позициях. На позиции центрального защитника, на которой дали ему полчаса, я думаю, смотрелся уверенно — были хорошие действия, и в целом он провёл хорошие 30 минут на позиции центрального защитника. Ну и Ванью Дркушича чуть-чуть подняли, посмотрели, как он действует в опорной зоне, хотя мы это уже пробовали, и не раз. И я думаю, после этого изменения игра более цельная с нашей стороны пошла, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

Материалы по теме
«Хороший соперник, неплохой матч». Семак — о победе «Зенита» над «Динамо» из Самарканда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android