Сергей Семак: на позиции центрального защитника Арсен Адамов смотрелся уверенно

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Динамо» из Самарканда (1:0) высказался об игре Арсена Адамова на разных позициях на поле в рамках зимних сборов.

— На этом сборе Арсен Адамов действует немножко на непривычной для себя позиции. Как он справляется?

— Проверяем его универсальность. Я думаю, что на позиции правого полузащитника он играет по необходимости, исходя из того, какое количество игроков у нас есть и кто может играть на каких позициях. На позиции центрального защитника, на которой дали ему полчаса, я думаю, смотрелся уверенно — были хорошие действия, и в целом он провёл хорошие 30 минут на позиции центрального защитника. Ну и Ванью Дркушича чуть-чуть подняли, посмотрели, как он действует в опорной зоне, хотя мы это уже пробовали, и не раз. И я думаю, после этого изменения игра более цельная с нашей стороны пошла, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.