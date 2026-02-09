Скидки
Форвард «Краснодара» Виктор Са: Сафонов заслужил место в стартовом составе «ПСЖ»

Комментарии

Нападающий «Краснодара» Виктор Са высказался о бывшем вратаре команды Матвее Сафонове, который, по его мнению, заслужил место в стартовом составе французского «ПСЖ».

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12'     2:0 Дембеле – 37'     3:0 Медина – 64'     4:0 Кварацхелия – 66'     5:0 Ин – 74'    

— Сафонов сыграл «на ноль» с «Марселем». Он уже первый номер «ПСЖ»?
— Не видел эту игру, но его последние выступления говорят о том, что он приходит к этому. Судя по последним играм и пенальти, которые он вытащил, он уже заслужил место в основном составе, — приводит слова Са «Матч ТВ».

Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» в матче 21-го тура Лиги 1 с «Марселем» и провёл полный матч, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Парижский клуб одержал победу со счётом 5:0. В текущем сезоне российский голкипер принял участие в семи встречах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов.

После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком.

