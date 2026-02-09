Форвард «Краснодара» Виктор Са: Сафонов заслужил место в стартовом составе «ПСЖ»

Нападающий «Краснодара» Виктор Са высказался о бывшем вратаре команды Матвее Сафонове, который, по его мнению, заслужил место в стартовом составе французского «ПСЖ».

— Сафонов сыграл «на ноль» с «Марселем». Он уже первый номер «ПСЖ»?

— Не видел эту игру, но его последние выступления говорят о том, что он приходит к этому. Судя по последним играм и пенальти, которые он вытащил, он уже заслужил место в основном составе, — приводит слова Са «Матч ТВ».

Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» в матче 21-го тура Лиги 1 с «Марселем» и провёл полный матч, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Парижский клуб одержал победу со счётом 5:0. В текущем сезоне российский голкипер принял участие в семи встречах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов.

После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком.