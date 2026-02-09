Скидки
Джикия ответил, как у него дела в «Антальяспоре», а также допустил возвращение в «Спартак»

Бывший защитник сборной России Георгий Джикия ответил на вопрос, как у него дела в турецком «Антальяспоре», а также прокомментировал слова агента о своём возможном возвращении в «Спартак». Экс-капитан красно-белых перебрался в клуб турецкой Суперлиги летом 2025 года.

— Как у вас дела в «Антальяспоре»?
— Всё хорошо, спасибо.

— Всё хорошо? Всё устраивает в Турции?
— Всё устраивает в Турции.

— Если сравнивать уровень России и Турции — где интереснее?
— Ну, это уже глубокий вопрос. Это надо садиться спокойно за столом и долго общаться.

— Ваш агент сказал, что, если что, в «Спартак» всегда вернётесь.
— Правильно сказал, — приводит слова Джикии телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

