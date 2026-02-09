Саудовские клубы готовы утроить зарплату Салаха в Про-Лиге — Mirror

Саудовские клубы намерены утроить зарплату нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, чтобы привлечь его в Про-Лигу. Если 33-летний египтянин примет предложение, его оклад вырастет до £ 1,2 млн (€ 1,38 млн) в неделю, сообщает Mirror. Команды из Саудовской Аравии рассматривают Салаха как потенциальную главную звезду чемпионата, особенно в свете возможного ухода португальского форварда Криштиану Роналду из клуба в ближайшем будущем.

«Ливерпуль» может быть готов расстаться с Салахом, поскольку это позволит значительно сократить зарплатный фонд. Кроме того, мерсисайдцы рассчитывают получить за трансфер вингера крупную сумму и хотят завершить сделку до начала чемпионата мира – 2026.

Напомним, Роналду бойкотирует матчи «Аль-Насра» из-за недовольства управлением клуба Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) по сравнению с конкурентами. 41-летний португалец пропустил уже две игры своей команды. По информации СМИ, он может перейти в МЛС или вернуться в Европу этим летом.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В сезоне-2025/2026 он забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач в 25 встречах во всех турнирах. Контракт Салаха с клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным Capology, его заработок по этому соглашению составляет £ 400 тыс. в неделю (€ 460 тыс.) до уплаты налогов. Портал Transfermarkt оценивает Салаха в € 30 млн.