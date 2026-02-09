Криштиану Роналду вернулся к тренировкам в составе «Аль-Насра» — A Bola

Португальский нападающий Криштиану Роналду вернулся к тренировкам в составе саудовского «Аль-Насра». Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, футболист всё же не примет участия во встрече азиатской Лиги чемпионов с «Аркадагом» из Туркменистана, эта игра состоится в среду, 11 февраля. Ожидается, что португалец вернётся на поле в субботу, 14 февраля, на эту дату запланирован матч чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатехом».

Роналду не играл за «Аль-Наср» в знак протеста против политики Суверенного фонда (PIF) в отношении ряда саудовских клубов. Помимо этого, португалец таким образом выразил несогласие с задержкой зарплат некоторым сотрудникам команды. Руководство «Аль-Насра» пошло навстречу Роналду и выплатило долги.