Украинцы перестанут считаться легионерами в топ-лигах Европы, Шевченко подтвердил

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко высказался о статусе украинских футболистов в Европе. В большинстве европейских чемпионатов ограничивается число трансферов игроков не из стран ЕС.

«Как известно, большинство европейских стран применяют квоты к украинским футболистам-легионерам. Наша команда собрала юридические аргументы и доказательную базу, чтобы исправить это. Мы обратились в ассоциации с объяснением, что в соответствии с нормами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (статья 17) такие ограничения имеют признаки дискриминации. Мы предложили пересмотреть внутренние нормы регламентов этих стран.

По результатам переговоров мы достигли положительных решений со стороны Испании, Франции, Нидерландов и Германии по поводу соревнований, в которых действовали эти ограничения. Переговоры с другими ассоциациями продолжаются. Украинские спортсмены имеют право на полноценную евроинтеграцию и равные условия доступа к соревнованиям», — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.