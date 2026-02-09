Скидки
Алексей Батраков в топ-10 по опасным передачам среди игроков до 21 года

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков занял 10-ю строчку в рейтинге футболистов с самыми опасными передачами на 30 минут владения мячом. Рейтинг составлен для игроков высших дивизионов в возрасте до 21 года. Показатель Батракова составляет 1,96, согласно данным аналитического портала SkillCorner в соцсети Х.

Первое место в этом списке занимает полузащитник австралийского клуба «Ньюкасл Джетс» Алекс Бадолато с показателем 2,86. На третьем месте находится Ламин Ямаль из «Барселоны», его показатель составляет 2,51. Полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно занимает восьмую строчку с показателем 2,00. На девятой строчке форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз, его показатель равен 1,97.

Полный список выглядит следующим образом:

Фото: CIES

