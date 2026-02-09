Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это был навес». Воробьёв — о своём голе в ворота ЦСКА от углового флажка

«Это был навес». Воробьёв — о своём голе в ворота ЦСКА от углового флажка
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о голе в ворота ЦСКА (3:0) от углового флажка в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. xG этого момента по версии SofaScore составил 0,01.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Гол получился фантастический. Все в шоке были. Я всем говорю, что бил (смеётся). Это был навес, но фишка в чём: я догнал этот мяч, видел Лёху [Алексея Батракова], Бару [Дмитрия Баринова] видел. И перед замахом вижу: Тороп шаг делает. И я такой, думаю: «Блин, ну сейчас подам ему в руки».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А уже там последняя минута. Это всё быстро, думаю: «Да дам сильно туда, будь что будет». И вот получилась красота. Шальной, но красивый гол, думаю, вспоминать будут лет через 10-15», — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Локо» опять победил. Но потерял защитника
«Локо» опять победил. Но потерял защитника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android