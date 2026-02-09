«Это был навес». Воробьёв — о своём голе в ворота ЦСКА от углового флажка

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о голе в ворота ЦСКА (3:0) от углового флажка в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. xG этого момента по версии SofaScore составил 0,01.

«Гол получился фантастический. Все в шоке были. Я всем говорю, что бил (смеётся). Это был навес, но фишка в чём: я догнал этот мяч, видел Лёху [Алексея Батракова], Бару [Дмитрия Баринова] видел. И перед замахом вижу: Тороп шаг делает. И я такой, думаю: «Блин, ну сейчас подам ему в руки».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А уже там последняя минута. Это всё быстро, думаю: «Да дам сильно туда, будь что будет». И вот получилась красота. Шальной, но красивый гол, думаю, вспоминать будут лет через 10-15», — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».