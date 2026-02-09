Сергей Семак рассказал о ближайших планах «Зенита» в рамках межсезонья

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о ближайших планах команды в рамках подготовки ко второй части сезона. Сине-бело-голубые 10 февраля сыграют с ЦСКА в последнем туре Winline Зимнего Кубка РПЛ.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир 10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Завтра у нас ещё одна игра. Постараемся также, чтобы большинство ребят сыграли по 90 минут. Дальше у нас будет три дня выходных, и 14-го числа мы уже переезжаем в Дубай, будем продолжать подготовку в Дубае», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

На данный момент сине-бело-голубые располагаются на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.