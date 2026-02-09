Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак рассказал о ближайших планах «Зенита» в рамках межсезонья

Сергей Семак рассказал о ближайших планах «Зенита» в рамках межсезонья
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о ближайших планах команды в рамках подготовки ко второй части сезона. Сине-бело-голубые 10 февраля сыграют с ЦСКА в последнем туре Winline Зимнего Кубка РПЛ.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра у нас ещё одна игра. Постараемся также, чтобы большинство ребят сыграли по 90 минут. Дальше у нас будет три дня выходных, и 14-го числа мы уже переезжаем в Дубай, будем продолжать подготовку в Дубае», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

На данный момент сине-бело-голубые располагаются на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Сергей Семак оценил переход Джона Дурана в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android