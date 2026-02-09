Скидки
Директор департамента контента Ла Лиги выступил на бизнес-завтраке Зимнего Кубка РПЛ

В понедельник, 9 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся бизнес-завтрак для руководителей футбольных клубов в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. В числе спикеров на мероприятии выступил директор департамента контента и программной политики испанской Ла Лиги Рожер Бросель.

Фото: РПЛ

Ещё одним выступающим стал заместитель технического директора катарской академии Aspire Йонатан Кабанелас. На встрече обсудили коммерческие права, маркетинг, спонсорство и применение искусственного интеллекта в спорте.

Фото: РПЛ

«Бизнес-завтрак становится традицией и профильным мероприятием для спортивного бизнес-сообщества, которое привлекает ключевых игроков индустрии. Встреча состоялась благодаря личной заинтересованности и вовлечённости руководителей клубов, что показывает высокую значимость события», — приводит слова президента РПЛ Александра Алаева пресс-служба лиги в телеграм-канале.

