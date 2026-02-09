Скидки
Хавбек «Арсенала» Микель Мерино перенёс операцию на стопе после травмы

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Испании Микель Мерино перенёс операцию после серьёзной травмы стопы. Хавбек получил повреждение в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который завершился со счётом 2:3.

«Операция окончена! Уже почти готов вернуться. Огромное спасибо всем за ваши сообщения и любовь. Это действительно даёт мне ещё больше энергии, чтобы справиться с этим вызовом», — написал Мерино в своём сообщении в соцсети.

В текущем сезоне 29-летний испанец провёл 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. В 2024 году Мерино вместе со сборной Испании выиграл чемпионат Европы в Германии.

