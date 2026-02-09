Джон Дуран прокомментировал свой переход в «Зенит», а также рассказал, с кем советовался

Новичок «Зенита» Джон Дуран высказался о переходе в санкт-петербургский клуб, а также раскрыл, с кем из игроков сине-бело-голубых советовался перед переходом. «Зенит» объявил об аренде форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля.

— Расскажите о своём переходе. Как приняли это решение?

— Я поговорил с Вильмаром [Барриосом], он очень помог мне, всё объяснил. Решил перейти в «Зенит» из-за спортивного вызова клуба, игрового роста, участия в жизни команды. Из-за того, что меня хотели видеть здесь — и это вызвало ответные чувства. В этом для меня самое важное — если меня ждут и на меня рассчитывают, я сделаю всё возможное, чтобы оправдать это доверие, — сказал Дуран в интервью официальному сайту «Зенита».