Джон Дуран прокомментировал свой переход в «Зенит», а также рассказал, с кем советовался

Джон Дуран прокомментировал свой переход в «Зенит», а также рассказал, с кем советовался
Новичок «Зенита» Джон Дуран высказался о переходе в санкт-петербургский клуб, а также раскрыл, с кем из игроков сине-бело-голубых советовался перед переходом. «Зенит» объявил об аренде форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля.

— Расскажите о своём переходе. Как приняли это решение?
— Я поговорил с Вильмаром [Барриосом], он очень помог мне, всё объяснил. Решил перейти в «Зенит» из-за спортивного вызова клуба, игрового роста, участия в жизни команды. Из-за того, что меня хотели видеть здесь — и это вызвало ответные чувства. В этом для меня самое важное — если меня ждут и на меня рассчитывают, я сделаю всё возможное, чтобы оправдать это доверие, — сказал Дуран в интервью официальному сайту «Зенита».

Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
