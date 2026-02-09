Виллиан Роша: может быть, однажды я снова надену футболку ЦСКА

Ныне выступающий за «Аль-Джазиру» бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что в будущем он может вернуться в стан армейцев.

— Этой зимой Игорь Дивеев ушёл в «Зенит». Ты был сильно удивлён этим трансфером?

— Таков футбол. Мы никогда не знаем, что принесёт завтрашний день. Я не знаю, что произошло и как этот трансфер осуществился. Я расстроился, но могу только пожелать Игорю и его семье удачи. Это отличный футболист.

— Ты бы мог поступить так же? Или в России будешь играть только в ЦСКА?

— Я испытываю особую привязанность к этому клубу. К России и всему, что я и моя семья пережили там. Кто знает, может быть, однажды я снова надену футболку ЦСКА и вернусь в клуб, — приводит слова Роши «Матч ТВ».