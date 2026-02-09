Скидки
«Только не путайте с другим Джоном». Новичок «Зенита» Дуран — о том, как к нему обращаться

«Только не путайте с другим Джоном». Новичок «Зенита» Дуран — о том, как к нему обращаться
Новичок «Зенита» Джон Дуран ответил, как предпочитает, чтобы к нему обращались. Сине-бело-голубые объявили об аренде форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля. Ранее, 28 января, к команде присоединился бразильский полузащитник Джон Джон из «Ред Булл Брагантино».

— Джон, добро пожаловать в «Зенит»! Как лучше всего к вам обращаться?
— Как вам угодно! Спасибо за тёплый приём и поддержку. Называйте меня как хотите, только не путайте с другим Джоном (смеётся). Я готов к любым вариантам!

— Но обычно все зовут вас просто Джон?
— Да, именно так, но, если будет комфортнее обращаться как-то иначе — никаких проблем, — сказал Дуран в интервью официальному сайту «Зенита».

