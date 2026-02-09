Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Зенита» Дуран поделился впечатлениями от знакомства с Санкт-Петербургом

Новичок «Зенита» Дуран поделился впечатлениями от знакомства с Санкт-Петербургом
Комментарии

Колумбийский новичок «Зенита» Джон Дуран рассказал о первых впечатлениях от знакомства с Санкт-Петербургом. Сине-бело-голубые объявили об аренде форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля. Первую часть сезона он провёл в «Фенербахче».

— Вы познакомились с Петербургом, прошли медосмотр, провели первую тренировку с новой командой. Какие первые впечатления?
— Холод! В Петербурге было очень холодно, много снега, сказка! Но всё в порядке — на сборах меня отлично приняли партнёры по команде, и я очень рад быть здесь. Надеюсь, смогу принести много пользы! — сказал Дуран в интервью официальному сайту «Зенита».

Материалы по теме
Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android