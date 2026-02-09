Новичок «Зенита» Дуран поделился впечатлениями от знакомства с Санкт-Петербургом

Колумбийский новичок «Зенита» Джон Дуран рассказал о первых впечатлениях от знакомства с Санкт-Петербургом. Сине-бело-голубые объявили об аренде форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля. Первую часть сезона он провёл в «Фенербахче».

— Вы познакомились с Петербургом, прошли медосмотр, провели первую тренировку с новой командой. Какие первые впечатления?

— Холод! В Петербурге было очень холодно, много снега, сказка! Но всё в порядке — на сборах меня отлично приняли партнёры по команде, и я очень рад быть здесь. Надеюсь, смогу принести много пользы! — сказал Дуран в интервью официальному сайту «Зенита».